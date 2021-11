Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Gica Popescu susține ca nu s-a uitat la meciul Romaniei cu Liechenstein, ci a preferat sa urmareasca Formula 1. Hamilton a caștigat Marele Premiu al Braziliei. “La inceput am vazut o echipa in alb, apoi am vazut cealalta echipa in albastru, dupa care m-am tot jucat pe canale, sa…

- Naționala Romaniei a ratat, duminica seara, calificarea la barajul pentru Cupa Mondiala 2022 din Qatar. Tricolorii au incheiat pe locul 3 Grupa J a preliminariilor europene. Romania a invins cu 2-0 Liechtenstein, in deplasare, insa si Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 in fata Islandei, astfel ca…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, duminica, dupa ce Romania a ratat calificarea la Cupa Mondiala, ca nu va mai conduce echipa nationala. “Aceasta campanie este un eșec personal, pentru ca n-am reușit sa terminam in primele doua locuri. Este ultima mea conferința de presa din postura de selecționer.…

- Vlad Chiricheș, fundașul central al naționalei României, va absenta la meciul tricolorilor de duminica, contra lui Liechtenstein, ultimul din preliminariile Cupei Mondiale Qatar 2022. Jucatorul lui Sassuolo s-a accidentat la copsa stânga. "Selectionerul Mirel Radoi a ales lotul…

- Tricolorii sunt favoriți sa incheie preliminariile la CM pe locul secund și sa se califice la baraj. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, știe ce antrenor poate califica reprezentativa de fotbal a Romaniei la Cupa Mondiala care va avea loc in 2022, in Qatar. Mai multe…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, și-a anunțat plecarea de la echipa naționala dupa incheierea campaniei de calificare. Chiar daca echipa se califica la baraj, Radoi spune ca nu va mai fi pe banca pentru a disputa meciurile finale. “In momentul de fata ar trebuie sa vorbim despre partidele ramase…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Nationala Romaniei a invins formatia Islandei cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022. Romania a facut un joc bun, in ciuda faptului ca a evoluat intr-o formula remaniata, punand capat unei serii de…