Dan Nicodim si Magdalena Trofin, noii viceprimari ai municipiului Ploiesti

Stiri pe aceeasi tema

- PNL și cu USR PLUS au batut palma pentru cei doi viceprimari ai municipiului Alba Iulia și majoritatea in Consiliul Local, susțin mai multe surse politice alba24.ro. In urma negocierilor care au durat mai bine de o luna, in care cei de la USR PLUS au avut discuții cu PNL, dar și cu PSD, se […] Citește…

- Municipiul Bistrița are viceprimari, aceștia fiind aleși in prima ședința din mandatul 2020 – 2024 a noului Consiliu Local. Este vorba despre Sorin Hangan și Calin Stan. Primarul Ioan Turc s-a aratat increzator ca va face echipa buna alaturi de cei doi viceprimari. ”Avem viceprimari, viceprimar 1-…

- Aflat la al doilea mandat, edilul anunþa ca va face administraþie la… firul ierbii! Nicoleta Dumitrescu Dupa fix o luna de la alegerile locale din luna septembrie, ieri, a avut loc sedinta de constituire a Consiliului Local Ploiesti, ceremonie in cadrul careia a depus juramantul de investire in…

- Noul primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, va fi investit in funcție, alaturi de noul Consiliu Local, astazi, 21 octombrie. Ceremonia de investire va avea loc de la ora 13.00, in curtea interioara a Rectoratului Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Situația este cu totul aparte…

- Noul primar al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, va fi investit oficial in funcție, alaturi de noul Consiliu Local, miercuri, 21 octombrie. Ceremonia de investire va avea loc de la ora 13.00, in curtea Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. De asemenea, Gabriel Pleșa a declarat pentru…

- Conducerile filialelor brasovene ale USR PLUS si PNL au anuntat vineri rezultatele negocierilor pentru ocuparea functiilor de viceprimari ai municipiului resedinta si respectiv vicepresedinti ai Consiliului Judetean Brasov, primarul USR Allen Coliban urmand sa fie secondat de colega sa de partid…

- CHIȘINAU, 20 aug - Sputnik. La liceul ’’Mihai Viteazul’’ din Capitala, muncitorii, dar și profesorii, muncesc de dimineața in aceasta perioada pentru a reuși amenajarea claselor. © Sputnik / Павел ЛисицынIgor Șarov: Nicio intituție de invațamant nu a ales studiile exclusiv online din toamna Unele…