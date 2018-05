Stiri pe aceeasi tema

- Romania risca sa piarda doua miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a anuntat ca declanseaza procedura de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei privind prezumtia de nevinovatie, afirma Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD. "Opozitia a facut tot ce i-a stat in putinta sa intarzie…

- Seful Reprezentantei Comisiei Europene (CE) in Romania, Angela Cristea, a declarat, vineri sera, la Digi 24, ca ”nu exista o problema cu prezumtia de nevinovatie in statele membre”, persoanele cercetate beneficiind de aceasta, dar a fost necesara o armonizare a legislatiei. Romania nu a comunicat CE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca procedura de infringement declansata de Comisia Europeana este "grava" pentru Romania si ca vina apartine tuturor celor din cauza carora n-a fost implementata pana acum Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si dreptul…

- Presedintele Comisiei speciale de modificarea legilor justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat vineri pentru News.ro ca procedura de infrigement a fost declansata de Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru ca nu a transpus la timp Directiva privind prezumtia de nevinovatie este cauzata…

- Comisia Europeana a declansat o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea Directivei europene 343 din 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, conform site-ului executivului…

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement împotriva României pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, care trebuia implementata pâna

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018. Autoritatile de la Bucuresti au…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…