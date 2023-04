Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu a stralucit, la propriu, intr-o ținuta de sute de mii de lei, in cea mai recenta ediție a emisiunii „Bravo, ai stil” de pe Kanal D2. Vedeta a purtat o rochie midi, cu maneci bufante și un accesoriu floral uriaș, in partea din fața. Ținuta ei a fost accesorizata cu cateva inele cu diamant…

- Intr-un an de difuzare a emisiunii „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” la Kanal D au fost folosite peste 11.000 de cuvinte, s-au scurs 34.000 de minute de concurs, au participat 760 de concurenți, au fost oferite 45.000 de indicii și 10.000 de litere au fost cerute de concurenți in timpul show-ului, transmite…

- „Asa cum s-au clarificat lucrurile in spatiul public, responsabilitatea pentru aceasta gaura de 20 de miliarde si acoperirea ei este a Ministerului de Finante si lucrurile sunt cat se poate de limpezi. Noi discutam de modalitatea in care putem sa ne acoperim si noi gaura pe care o avem, riscul de pierdere…

- Va mai amintiți de formația vedeta a anilor 2000, Hi-Q? De ieri Mihai Sturzu a devenit oficial comandant de aeronava. Candva refrenele ”Gașca mea nu poate sa stea liniștita” ori ”Da muzica mai tare” erau nelipsite la toate chefurile. Astazi indemnurile pe care le-a facut cunoscute nu sunt recomandate…

- „Vacanța Mare” s-a bucurat de un succes enorm la sfarșitul anilor ’90, iar numele lui Mugur Mihaescu este inca legat de acest grup de umor care umplea salile de spectacol pana la refuz. Iar acest succes a insemnat sume foarte mari de bani in contul liderului trupei. Mugur Mihaescu și-a inceput cariera…

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Desigur ca și colegii lor i-au ajutat sa ocupe aceasta poziție.

- Mugur Mihaescu a vorbit despre banii caștigați in perioada „Vacanța Mare”. Actorul spune ca in doi ani de contract cu Kanal D a caștigat mai mult decat in 8 ani de colaborare cu PRO TV. Mugur Mihaescu și-a inceput cariera in 1988 odata cu grupul de umor „Vacanța Mare”. Impreuna cu trupa a susținut spectacole…

- Florin Piersic implinește astazi, 27 ianuarie, varsta de 87 de ani. Dan Negru i-a transmis un mesaj public marelui actor pe care il apreciaza enorm. Florin Piersic este unul dintre cei mai apreciați actori din Romania, iar astazi implinește varsta de 87 de ani. Dan Negru il apreciaza enorm pe marele…