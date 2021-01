Dan Negru lămurește de ce i s-a pus pecetea de zgâcit. ”Prietenii mi-au consolidat faima asta, chiar mi-e de folos” I se trage nu de ieri, de azi, ci de peste 20 de ani. In apararea sa, prezentatorul susție ca e doar cumpatat, nu cheltuie pe prostioare ci prefera sa investeasca in proiecte imobiliare In ciuda faptului ca este una dinte cele mai bine platite vedete din televiziune, apropiații sai susțin ca Negru ajunge sa exagereze de multe ori. ”Ma bucura faima asta, banațenii au un soi de cumpatare care in alte parți ale țarii poate sa fie privita ca zgarcenie. Mi-am luat o masina buna abia dupa ce am avut o casa buna si aveam prieteni care-mi spuneau ca sunt zgarcit din cauza asta. Exemple ca astea mi-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați și iubiți oameni de televiziune. Insa, de-a lungul timpului, acestuia i s-a dus faima de zgarcit. Prezentatorul tv a vorbit pentru revista VIVA! despre acest lucru, dar și despre cum i-a afectat pandemia afacerile.„Ma bucura faima asta, banațenii au un soi…

- Zeci de soliști, dj și instrumentiști și-au exprimat regretul, Pascal Di Fazio fiind un personaj care a animat cele mai de ștaif petreceri ale romanilor. Duminica seara, Pascal di Fazio a fost gasit fara suflare, cu fața in jos, pe podea, langa pat, in camera de hotel in care se cazase in aceeași zi.…

- In noul meniu, cel pe 2021 al restaurantului parlamentarilor, prețurile pleaca de la 2,75 lei pentru o ciorba de legume. Ciorba de vacuța a la grec costa doar 5,36 lei, iar un piept de pui la gratar 4,5 lei. Cu 7 ”leuți”, aleșii țarii pot prinde putere cu un mic dejun copios, ce cuprinde doua oua ochiuri…

- Invitat la emisiunea “Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP, Dan Negru, unul dintre cei mai indragiti prezentatori TV din Romania, a divulgat unul din secretele lui Gigi Becali. Vedeta de la Antena 1 a spus tot, spre surprinderea celor din platou. Dan Negru, despre Gigi Becali: “I-a schimbat viata” Despre…

- Dan Negru, regele audiențelor din media romaneasca, cel mai cunoscut realizator de emisiunii din Romania, omul care aduce Anul Nou in casele romanilor, a acceptat invitația lui Ovidiu Ioanițoaia de a participa la o ediție speciala de Revelion a emisiunii "Prietenii lui Ovidiu". Emisiunea „Prietenii…

- Ștefan Birtalan, unul dintre cei mai mari jucatori de handbal din Romania, a acceptat invitația de participa la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu". Acesta a dezvaluit un episod incredibil din copilaria și andolescența sa. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00.…

- Potrivit tradiției, ziua sfantului, unul din cei 12 apostoli ai lui Hristos este potrivita pentru ritualuri de vindecare a bolilor, dezlegare a farmecelor, blestemelor și atragerea norocului in casnicie In tradiția populara ”nu era voie a se munci intreaga zi”, iar cei care incalcau aceasta porunca…

- Lucy Mae Dawson, 24 de ani, din Lincoln, Marea Britanie, ajunsese doar o umbra, dar acum este un manechin cunoscut. Suferea de encefalita cand a fost internata intr-un spital de psihiatrie, din cauza unui diagnostic greșit. In unitatea medicala, tanara s-a ranit grav, iar ca urmare, trebuie sa poarte…