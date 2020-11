Stiri pe aceeasi tema

- Deja a devenit o tradiție ca in noaptea dintre ani, fie ca ești la munte, fie ca ești acasa, sa te uiți la ”Revelionul cu Dan Negru”. Celebrul prezentator aduce bucurie in sufletele romanilor an de an, insa, anul acesta se pare ca au intervenit mici probleme! Ce spune Dan Negru despre cea mai așteptata…

- Sunt probleme grave cu Revelionul lui Dan Negru dupa ce multe vedete, din cauza epidemiei de coronavirus, și-a marit exagerat tarifele. Astfel, Dan Negru a povestit pentru IMPACT ca invitat zeci de vedete, insa unele dintre acestea vor sa fie platite dublu sau triplu fața de anii trecuți. Dan Negru…

- Sunt unele articole de incaltaminte pe care le ai in dulap si pe care nu le poti purta in orice sezon. Desi ti-ai dori sa o poti asorta la tinute casual sau business, o parte din incaltamintea ta va sta nefolosita cel putin cateva luni din an. Fie ca e prea cald sau prea rece, fie pentru ca nu ai cu…

Autor: Publicat: 22 Decembrie, 2011 - 15:51 ANDO Editorial cartoonist Stație de parcurs Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

Autor: Publicat: 22 Decembrie, 2011 - 15:51 ANDO Editorial cartoonist Momentul adevarului Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Momentul ingrozitor prin care a trecut recent Bianca Dragușanu i-a adus de partea fostului soț, Victor Slav, mai multa admirație de la cei din jur. Dupa episodul violent care a ținut prima pagina a ziarelor, diva, impreuna cu Slav, a decis ca fetița lor, Sofia, sa stea pentru o perioada la barbat. Clipele…

- Cel mai indragit actor de teatru, film și televiziune este cel mai simpatic dar și in același timp, de cele mai multe ori, cel mai dificil invitat. Iata ca Dan Negru, unul dintre prietenii buni ai actorului Florin Piersic, a avut o postare interesanta legata de maestrul teatrului romanesc pe... The…

- "Dragilor, Ia fiti oleaca atenti aici. Deschideti caietele, puneti data si scrieti acolo frumos un titlu: Luni incepe scoala. Asta micu, din banca a doua de la geam, da, tu, nu mai rade, ca se uita lumea la noi. Astampara-te, gata. Luni incepe scoala. De-adevaratelea. Cum incepe, asta-i alta poveste,…