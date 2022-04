Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca, Loredana Groza și alte vedete, alaturi de mii de bucureșteni și bucureștence, au mers, in Joia Patimilor nu la biserica, ci la o intalnire cu un așa-numit guru yoghin. Dan Negru ii taxeaza pe cei care ii numesc retrograzi pe cei care merg la biserica, dar li se pare ”cool” sa se duca…

- Nr.1059892 din 18 aprilie 2022 RESPECTATI RECOMANDARILE POLITIEI, PENTRU A PETRECE ldquo;DENIILE" IN LINISTE SI SIGURANTA Perioada premergatoare Sarbatorii Pascale este una dintre cele mai apropiate de evenimentele crestinesti, desfasurate la biserica. In fiecare seara din aceasta saptamana, pana in…

- De ce alte tari au luat masuri si au stopat criza, iar Romania aluneca tot mai mult pe panta scumpirilor? Cand se opreste nebunia? De ce s-au dublat facturile la energie primavara si ce ne asteapta lunile urmatoare? Inclusiv guvernantii avertizeaza ca ce este mai rau abia urmeaza!Ministrul Energiei…

- Olena Zelenska, prima doamna a Ucrainei, a transmis un mesaj de mulțumire statelor vecine, printre care și Republica Moldova și Romania, pentru felul in care i-a primit pe cetațenii ucraineni refugiați din calea razboiului.

- Cand alții fug de razboi sau merg in țara vecina, langa granița, doar cu ajutoare, Fineas a ajuns la Kiev. A pornit pe jos, a mai urcat și in cate-o mașina și acum..e la KIEV. IMAGINI din UCRAINA: Fineas Murza e un ”personaj” al Bistriței. A devenit ”cunoscut” acum cațiva ani, cand a strabatut Romania…

- „Desfiintarea SIIJ este un obiectiv principal in programul de guvernare. Este, de asemenea, un obiectiv in planul MCV. Desfiintarea SIIJ ar putea avea un impact la procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen. Romania este pregatita tehnic pentru aderarea la Spatiul Schengen inca in 2020. Mentinerea…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenor și finanțator la Farul, a susținut un monolog puternic in conferința de presa ce a urmat meciului dintre „marinari” și FC Voluntari, scor final 3-0. „Regele” a vorbit despre nevoia de investiții din sportul romanesc. El spune ca multinaționalele ar trebui sa investeasca…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat, luni, angajamentele statelor membre de a suplimenta capabilitatile militare in estul Europei, inclusiv in Romania, in contextul presiunilor militare exercitate de Rusia asupra Ucrainei, dar Moscova denunta "limbajul amenintarilor". - in…