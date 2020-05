Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Basarab Panduru a deplans moartea fostului arbitru Dan Lazarescu, cel care s-a stins din viata la 49 de ani.Basarab Panduru a fost coleg de emisiuni cu Dan Lazarescu si il cunostea bine.„Zilnic ma suna, sa vada ce mai fac, sa ne auzim, sa glumim, sa ne tachinam. Zilnic, zilnic!…

- Fotbalul romanesc a primit luni seara inca o veste tragica, dupa cea de acum cateva saptamani, Martin Tudor, fostul portar al Stelei murise la numai 43 de ani. Dan Lazarescu, fost important asistent FIFA, a fost gasit decedat in propria locuința din București, la 49 de ani. Un echipaj SMURD s-a prezentat…

- Dupa decesul fostului portar al Stelei, Martin Tudor, la doar 43 de ani, o noua tragedie a lovit fotbalul romanesc, luni seara. Dan Lazarescu a fost unul dintre cei mai buni arbitri asistenti pe care i-a avut Romania in ultimii ani. Din pacate, acesta a fost nevoit sa-si incheie cariera din cauza unor…

- Martin Tudor s-a stins din viața in urma cu cateva zile, din cauza unui infarct. Data fiind situația in care ne aflam, creata de epidemia cu coronavirus, Martin Tudor a fost condus pe ultimul drum doar de opt persoane. SOCANT! Si-a presimtit MOARTEA! De ce le-a transmis Martin Tudor apropiatilor…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a regretatului Ilie Balaci, a vorbit despre tragedia intamplata luni, 30 martie, cand Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a decedat la 43 de ani din cauza unui infarct. Tudor a murit in casa prietenei lui, in bucatarie. Acesta se afla la masa, iar dupa ce s-a ridicat…

- Martin Tudor, fostul goalkeeper al Stelei, a murit azi, la varsta de 43 de ani, in urma unui infarct. Foștii colegi sau colaboratori au ramas inmarmuriți la auzul veștii. Laurențiu Dinița, cel care i-a fost coleg la Steaua, a povestit pentru GSP.ro mesajul primit chiar ieri de la Martin Tudor, cu ocazia…

- Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit azi dimineața, in jurul orei 10.00, in locuința din Reșița unde locuia cu prietena lui.„Totul s-a intamplat acum doua ore (n.r. in jurul orei 10:00). Era acasa, la Reșița! Ambulanța a ajuns foarte repede la el, dar din pacate nu s-a mai putut face nimic.…

- Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit la 43 de ani, din cauza unui infarct. Adrian Neaga, Daniel Oprița și Sorin Paraschiv, candva colegi cu goalkeeperul care a mai jucat de-a lungul carierei la CFR Cluj sau Olimpiu Satu Mare, au fost șocați de aceasta veste tragica. Tudor a murit in casa prietenei…