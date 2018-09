Dan Dungaciu: Generatia politica actuala risca sa fie cea care a ratat Centenarul

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu" al Academiei Romane, prof. Dan Dungaciu, considera ca generatia politica actuala risca sa fie cea care a ratat Centenarul si atentioneaza ca marcarea, in 2020, a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon…

- Premiera pentru Republica Moldova! Țara noastra va gazdui cea de-a treia Conferința Mondiala a Turismului Vitivinicol. Evenimentul va aduna sub același acoperiș sute de participanți — reprezentanți ai turismului vitivinicol din peste 60 de țari, jurnaliști și bloggeri straini, dar și oficiali…

- Cand am intrat eu la facultate, nu era chip sa studiezi in strainatate, daca nu erai cumva fiu de securist sau de diplomat (scuzați pleonasmul). Acum e liber la studii in Europa, dar tineretul de azi resimte viteza schimbarilor tehnologice cu o oarecare teama. Viitorul pare sa aparțina Inteligenței…

- Sputnik.md, site-ul in limba romana al propagandei ruse, a publicat un articol semnat de Aleksandr Hrolenko, care se recomanda a fi „analist militar”. „La ce se așteptau «partenerii» atunci cand au amplasat la Deveselu radarul american AN/SPY-1 (intergrat in sistemul Aegis Ashor) și sistemul de lansare…

- In anul Centenarului, istoria fabricii se imbina poate cel mai bine cu istoria Romaniei, una zbuciumata, cu suisuri si coborasuri. Din cenusa fabricii simbol pentru economia Moldovei au mai ramas cateva terenuri si cladiri, care pot aduce renasterea unui business intrat in istorie, conform unui comunicat…

- Piața de autoturisme din Europa a atins un varf record in luna iunie, care devine astfel cea mai buna din istorie pentru industria auto, conform Profit.ro. Romania este piața cu cea mai mare creștere ...

- 26 iunie 2018, iata o data la care fotbalul romanesc la nivel de echipa naționala nu mai exista practic in lumea buna. ”Tricolorii” zilelor noastre abia mai scot capul in lumea mare a fotbalului, iar la un turneul final de Campionat Mondial nu ne-am mai calificat de 20 de ani.

- Cunoastem ca Romania este tara cu una dintre cele mai rapide conexiuni la Internet, stim ca specialisti romani sunt foarte buni in tehnologia informatiilor si ca ponderea industriei de IT&C in PIB-ul Romaniei concureaza cu productia industriala. Si totusi cand inventariem factorii care conduc…