Dan Diaconescu visează la prima televiziune din lume despre criptomonede Dan Diaconescu nu poate sa stea nevorbit și a gasit o cale sa se faca auzit pe televizoarele ori device-urile romanilor. Și-a lansat o platforma de streaming se numește DD Home Cinema și lucreaza la prima televiziune dedicata criptomonedelor. Avand interdicție de a aparea in spațiul public pana in 2025, parerile fostului director de televiziune ce a ispașit o pedeapsa de 3 ani (din 5 ani și 6 luni cat a primit de la instanța de judecata pentru șantaj) pot fi auzite contracost, cu abonament lunar de 9.99 lei, iar anual de 99.00 lei. Din 2015, cand fostul patron al Oglinda (OTV) a fost condamnat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

