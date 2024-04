Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au semnat cu Pro TV. Este postul unde cunoscuții bucatari de televiziune au cunoscut faima la scara larga ca jurați MasterChef (2012-2014). In prezet, chefii de televiziune sunt in proces cu Antena 1, post de unde au demisionat dupa noua ani de…

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au semnat cu Pro TV. Este postul unde cunoscuții bucatari de televiziune au cunoscut faima la scara larga ca jurați MasterChef (2012-2014). In prezet, chefii de televiziune sunt in proces cu Antena 1, post de unde au demisionat dupa noua ani de…

- Pro TV a anunțat incheierea unei colaborari cu bucatarii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cei trei foști Chefi de la Antena 1 vor forma echipa juraților unui nou sezon Masterchef. „Suntem foarte incantați sa anunțam revenirea formatului TV care a creat o adevarata revoluție culinara…

- Intreaga țara a fost surprinsa atunci cand cei trei maeștri bucatari de la „Chefi la Cuțite” au anunțat ca parasesc emisiunea. Intre timp, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a transmis un mesaj acid catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite” – Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- Intreaga națiune a fost luata prin surprindere atunci cand cei trei bucatari de la „Chefi la Cuțite” și-au anunțat demisia din emisiune. In urma acestui eveniment, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a adresat un mesaj provocator catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”, respectiv Catalin…

- S-a dat startul sezonului cu numarul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Noul sezon, care a avut premiera la TV luni seara, a adus o schimbare de proporții la masa juriului. E primul sezon fara Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu in calitate de jurați ai competiției culinare difuzate…

- La Antena 1 a debutat noul sezon Chefi la cuțite, in frunte cu noii jurați, insa scandalul cu foștii jurați ai emisiunii culinare, Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu si Sorin Bontea, este departe de a se incheia. Roxana Paulica, producatoarea executiva a emisiunii Chefi la cuțite, a postat pe rețelele…