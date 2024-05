Dan Diaconescu rămâne sub control judiciar și nu are voie să…

Judecatoria Constanta a decis, vineri, 10 mai, ca fostul patron al OTV, Dan Diaconescu, judecat pentru comiterea infractiunilor de act sexual cu un minor si folosirea prostitutiei infantile, ramane sub control judiciar, fiind astfel mentinuta si obligatia ca acesta sa nu paraseasca tara. Conform portalului instantelor de judecata, magistratii au decis sa mentina controlul judiciar […] The post Dan Diaconescu ramane sub control judiciar și nu are voie sa paraseasca țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .