- Avocatul lui Dan Diaconescu, Alexandru Murarescu a declarat in aceasta dupa amiaza ca pe numele clientului sau a fost pusa in miscare actiunea penala si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. "Am fost anuntat astazi Judecatoria Constanta va fi sesizata cu propunere de arestare…

- Mugur Mihaescu trece de la rolurile Garcea și Leana, de la „Vacanța Mare”, la un alt nivel: cel de primar….și nu orice fel de primar, ci al Capitalei, susțin surse apropiate PUTEREA. Am stat de vorba și cu Mugur Mihaescu, care ne-a oferit, in exclusivitate, declarații despre planurile sale politice.…

- Apariția unor imagini care ii surprind pe fostul lider PSD Victor Ponta și șeful AUR George Simion a starnit controverse in spațiul public cu privire la o posibila alianța. Ambii lideri politici au respins insa posibilitatetea.