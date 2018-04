Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca protectia premierului, atunci cand se deplaseaza in afara tarii, este asigurata conform unei legi care reglementeaza foarte clar aceste competente, afirmand ca exista o structura care are in atributii asigurarea pachetului de securitate atat in interior, cat si atunci cand demnitarii pleaca din tara.



Intrebata ce se intampla procedural cu protectia premierului cand pleaca in strainatate, Carmen Dan a spus: "Avem o lege care reglementeaza foarte clar aceste competente. Jandarmeria nu si-a depasit competentele in niciun fel.(...)".

