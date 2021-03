Dan Barna: „Voi candida la funcția de președinte al noului partid rezultat din fuziune” Liderul USR, Dan Barna, a declarat, intr-un interviu pentru G4Media.ro, ca va candida la funcția de președinte al noului partid rezultat din fuziunea USR PLUS și ca alegerile interne ar putea avea loc in luna august-septembrie. Barna afirma ca in scurt ar trebui sa se finalizeze la Tribunal procesul de inscriere al noului partid și ca rezultatele obținute de USR in alegeri il indreptațesc sa candideze. Barna mai spune ca va de performanța actulului guvern depinde candidatura sa la președinție in 2024. Cele mai relevante declarații USR este un proiect pentru care am muncit foarte mult și este un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

