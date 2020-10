Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, Dan Barna a anuntat ca dupa alegerile parlamentare, alianta USR PLUS va veni cu o propunere pentru functia de premier. "Vom avea propunere de premier! In functie de ce vor decide romanii, evident, vom fi acolo pentru urmatoarea guvenare. E foarte important ca dinspre Guvern sa existe un dialog…

- Nicușor Dan, candidatul la Primaria Capitalei, susținut de USR PLUS și PNL, a dat startul campaniei electorale, joi, la miezul nopții, in Piața Victoriei, lipind primul afiș impreuna cu Ludovic Orban și Dan Barna. Ce a facut Nicușor Dan aseara, la miezul nopții „Am vrut in mod special sa fim alaturi…

- Candidatul Dreptei la Primaria Bucuresti, Nicusor Dan, a marcat startul campaniei electorale lipind, in Piata Victoriei, un afis electoral, impreuna cu premierul Ludovic Orban si cu liderul USR Dan Barna. "Am facut un gest simbolic (...) prin care sa dam semnalul ca eliberarea Bucurestiului a inceput",…

- Se cutremura scena politica! Ies la iveala informații explozive despre o posibila „execuție” a premierului Ludovic Orban. Cel care i-ar pregati „decapitarea” este chiar președintele Klaus Iohannis.Conform unor informații de ultim moment, Klaus Iohannis ar fi total nemulțumit de... Citește AICI ce INFORMAȚII-BOMBA…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…

- USR i-a cerut, miercuri, premierului Ludovic Orban sa explice public de ce a contestat la Curtea Constitutionala "DNA-ul padurilor". "DNA-ul padurilor trebuia sa fie astazi in vigoare, dar presedintele nu s-a grabit sa promulge legea, probabil ca sa dea timp Guvernului PNL sa scrie sesizarea la CCR.…

- Președintele Partidului Forța Naționala, Sorin Naș, propune ca Nelu Tataru sa ii ia locul lui Ludovic Orban ca premier al Romaniei, in condițiile in care Guvernul nu ia niciun fel de masuri economice.

- Liderul USR, Dan Barna, acuzat de premierul Ludovic Orban ca a participat la protestul din Piata Victoriei, chiar dupa ce au avut o intalnire pentru discutii despre alegerile din Bucuresti, afirma ca doar a trecut prin piata in drumul sau spre casa, transmite News.ro. ”Nu am fost la protestul din Piata…