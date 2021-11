Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat astazi ca discuțiile in privința premierului trebuie finalizate. Liderul PSD a explicat ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor solicita ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a transmis lui…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a firmat marți seara, la Digi 24, ca nu exista niciun semn in acest moment ca PNL si PSD nu vor forma un Guvern, dar a precizat ca aceasta coalitie nu va functiona. „Comedia continua. E ceea ce auzim de un numar de zile, Florin Citu spune orice varianta, dar PNL sa aiba…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- Congresul PNL, moment tensionat pentru liberali. Lupta dintre Cițu și Orban a scindat filalele județene. Situația la Alba Congresul PNL de alegeri are loc sambata, la București, intr-un context intern foarte tensionat, generat de cele cateva luni de campanie interna marcata de scandalui intre cei doi…

- Dacian Ciolos il acuza pe Florin Citu ca are un comportament iresponsabil. „Nu mai exista sedinte de coalitie. Cu acest prim ministru, nu mai poate fi o coalitie cu USR PLUS. Noi nu cu presedintele Iohannis am avut probleme, ci cu premierul Citu. Premierul Citu a aruncat in aer coalitia. Noi am facut…

- Reprezentanții Alianței USR-PLUS catalogheaza drept „o minciuna sfruntata” faptul ca ar negocia cu social – democrații instalarea unui nou premier. La randul lor, liderii opoziției spun ca refacerea unei alianțe cu liberalii, dupa modelul vechiului USL, este exclusa in prezent dar ar putea fi luata…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…