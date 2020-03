Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, spune ca România are nevoie de un guvern stabil care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate și autoritate situația generata de raspândirea coronavirusului. El spune ca, deși USR are în continuare rezerve fața de unii dintre membrii cabinetului propus de…

- In contextul celui de-al 14-lea roman confirmat cu coronavirus, liderul USR Dan Barna a dat de inteles duminica pe Facebook ca renunta la ideea alegerilor anticipate in favoarea unui guvern stabil, „capabil sa gestioneze cu responsabilitate situatia generata de raspandirea coronavirus”.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, saluta decizia luata de Klaus Iohannis și Ludovic Orban de a pune capat crizei politice, adaugand ca „jocurile politice nu iși aveau rostul”, in contextul in care „siguranța și sanatatea romanilor trebuie sa fie prioritare”. Marcel Cioalcu a adaugat…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca va merge la consultarile de la Cotroceni cu un mandat clar, acela de a crea o majoritate cat mai rapid cu putinta, care sa sustina un candidat de dreapta. "In cazul in care consultarile vor avea loc inainte de motivarea CCR (privind desemnarea…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca „pentru PNL si PSD visul ar fi ca alianta USR PLUS sa devina irelevanta din punct de vedere electoral” si spune ca a constatat ca „cele mai importante obiective” pe care cei de la USR le-au agreat cu liberalii „nu se intampla”. Barna spune ca alegerea primarilor…

- Presedintele USR Dan Barna spune ca in urma deciziilor luate sambata de partidul pe care il conduce si de reprezentantii Plus, fuziunea dintre cele doua formatiuni va avea loc dupa alegerile parlamenntare, conditia USR, fiind preluarea brandului partidului, ”deja confirmat in politica din Romania”.“Noi…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia „ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos”. „M-am…

- Presedintele USR, Dan Barna, ii solicita premierului Ludovic Orban sa vina cu o lege a plafoanelor bugetare care sa fie responsabila din punct de vedere fiscal, precizand ca este esential ca deficitul bugetar sa fie mentinut in limita maxima de 3%. "Printre masurile pentru care Guvernul isi va angaja…