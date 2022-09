Stiri pe aceeasi tema

Vicepreședintele USR Ionuț Moșteanu lanseaza un atac dur impotriva președintelui Klaus Iohannis și a ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. „Moștenirea lui (n.r.: Klaus Iohannis): educația ingropata, Romania sub talpa PSD", este concluzia amara trasa de politicianul aflat in opoziție.

„Lent, dar sigur, statul acesta al specialilor gonește oamenii din Romania", afirma Claudiu Nasui, dupa ce Salvați Copiii a aratat ca mai mult de 2 din 5 dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara: „ cum spune președintele nostru tradator".

Vicepreședintele PNL Adrian Cozma a reacționat dur, vineri, la Antena 3, dupa ce purtatorul de cuvant al UDMR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis ca formațiunea maghiara nu are ce explicații sa dea pentru afirmațiile facute in Romania de premierul ungar Viktor Orban.

Președintele Romaniei a anunțat ca țara noastra este primul partener comercial al Republicii Moldova. Liderul de la Palatul Cotroceni a subliniat, dupa intalnirea cu președintele Republicii Moldova, parteneriatul pe care Romania il are cu vecinii de la est.

Klaus Iohannis continua sa faca boacane pe banda rulanta din calitatea de președinte al Romaniei, susține Victor Ponta. Victor Ponta se intreaba daca montarea lui Klaus Iohannis pe o funcție de la NATO sau UE ar folosi Romaniei, ori doar fostului profesor de fizica, respectiv unor entitați straine.

Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat marti, la lansarea organizatiei judetene de Ilfov, ca a hotarat sa candideze la presedintia Romaniei, afirmand ca ii este greu sa mai sprijine pe cineva pentru aceasta functie dupa ce Klaus Iohannis "a tradat inca din perioada alegerilor

Liderul USR, Catalin Drula, a lansat un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, in ziua in care in Parlament se celebreaza 25 de ani de la incheierea parteneriatului strategic cu SUA. Drula susține ca in ciuda valorilor cerute de SUA, in Romania, președintele Klaus Iohannis susține legi ale…

Klaus Iohannis i-a mințit inca o data pe romani, susține Victor Ponta. Fostul premier afirma ca pentru creșterea inflației in Romania nu este de vina Vladimir Putin, ci de Rezerva Federala Americana (n.r. – FED) și Banca Centrala Europeana, care au printat bani.