- Liderul senatorilor USR Radu Mihail a depus in acesta dimineata o solicitare de convocare a unui nou Birou Permanent astazi de la ora 12:00 pentru a decide organizarea unui plen cu un singur punct pe ordinea de zi: adoptarea initiativei „Fara penali”, transmite USR intr-un anunt.

- Dan Barna a declarat ca senatorii USR nu au vrut sa participe la acest simulacru de plen al Senatului, unde trebuia sa fie votata initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice" si, in cazul in care ar fi fost asigurat cvorumul de prezenta necesar de 68 de senatori, nu ar fi fost atinse cele…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS Dan Barna a facut un apel, miercuri, catre toate partidele sa voteze in sedinta de plen a Senatului initiativa "Fara penali", sustinand ca este o sansa unica pentru organizarea referendumului odata cu alegerile din 6 decembrie. "Este o zi istorica astazi pentru Romania.…

- Senatul are inscrisa pe ordinea de zi a plenului de miercuri, care va incepe la ora 14.00, initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice”, sub rezerva primirii raportului pe acest proiect, conform site-ului institutiei. Anterior, la ora 9.00 este programata o sedinta a Comiterului liderilor…

- Liderul grupului USR din Senat, Radu Mihail, a declarat ca isi doreste ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei Romaniei ''Fara penali in functii publice'' sa fie votata miercuri in plen, astfel incat referendumul pentru modificarea Legii fundamentale sa aiba loc pe…

- Senatorul Serban Nicolae, care ocupa primul loc pe lista de candidati a Partidului Ecologist Roman pentru Senat in circumscriptia Bucuresti, a declarat, joi, la Craiova, ca in actualul Parlament nu mai exista putere si opozitie, in termeni reali, iar reprezentativitatea si legitimitatea decidentilor…

- USR a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca denatorul USR Nicu Falcoi, presedintele Comisiei de Constitutionalitate, a trimis o noua solicitare catre Comisia Juridica a Senatului in care cere urgentarea procesului legislativ in cazul initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei „Fara…

- Liderul Grupului USR din Senat, Radu Mihail, a adresat, joi, Biroului Permanent al Senatului o cerere de urgentare a procesului legislativ in cazul initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei cunoscuta si sub denumirea de "Fara penali in functii publice". Conform unui comunicat…