Dan Barna îi dă replica lui Cioloş: Pe termen scurt este foarte puţin probabilă fuziunea USR cu PLUS Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa in ce stadiu sunt discutiile privind fuziunea USR cu PLUS. El a mentionat ca Alianta USR PLUS s-a constituit pentru a da o perspectiva „credibila" de guvernare in Romania pe termen lung. „Am inceput ca alianta electorala, suntem in logica unei aliante politice acum si vom face pasii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

