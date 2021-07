Vicepremierul Dan Barna i-a indemnat duminica pe cetatenii Republicii Moldova aflati in Romania sa mearga la vot pentru alegerea viitorului Parlament de la Chisinau si a afirmat ca Moldova are nevoie de o majoritate parlamentara si de un guvern capabile sa aplice hotarat reformele necesare pentru continuarea drumului tarii catre prosperitate si Europa. „Ii indemn pe cetatenii Republicii Moldova aflati in Romania sa mearga astazi la vot pentru alegerea viitorului Parlament de la Chisinau. Moldova are nevoie de o majoritate parlamentara si de un guvern capabile sa aplice hotarat reformele necesare…