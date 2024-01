Dan Barna, vicepreședinte USR și ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe), aflat la Bruxelles, la Forumul Renew Europe, susține ca președintele Iohannis nu are șanse sa ajunga președintele Consiliului European, „așa cum lanseaza PNL pe surse”.

„Președintele Iohannis nu a reușit sa obțina aderarea Romaniei la Schengen, cum va fi capabil sa-și negocieze locul de președinte la Consiliul European cand, la Bruxelles, nici nu a fost discutat acest scenariu?”, se intreaga Barna.

„Președintele Iohannis ar putea sa ajunga președinte al Consiliului European daca Germania ar renunța…