Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, liderul USR-PLUS, a comentat, intr-o interventie la Dig24, protestele de luni noapte din cele 70 de localitati ale Romaniei, unde jandarmii au dat amenzi de peste 400.000 de lei. Dan Barna i-a acuzat de "huliganism" pe protestatarii din Bacau are au scandat asasinii in fața…

- update Mai mulți protestatari au fost incatușați de jandarmi și duși la dube update ora 01.00 Protestele au degenerat in Capitala și a fost nevoie de intervenția oamenilor legii; unii participanți au aruncat cu pietre catre jandarmi. Incidentele au loc de data aceasta in zona Pieței Unirii; jandarmii…

- "Jurnal intermitent" 2001 , de Pericle Martinescu In 25 martie 1949, Societatea Scriitorilor Romani fuzioneaza cu Societatea Autorilor Dramatici si cu Uniunea Scriitorilor Maghiari din Romania si ia fiinta Uniunea Scriitorilor din Romania.Mihail Sadoveanu este ales presedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor,…

- BUCUREȘTI, 9 mart – Sputnik. Masura dura impotriva organizatorului protestului de ieri de langa Parlament impotriva vaccinarii obligatorii: Asociația Alianța Parinților a fost amendata cu 7000 de lei. © Sputnik / Mihai CarausProtestul parinților, ipocrizia șefilor din Educație și tacerea…

- Tanarul intelectual, profesor la Politehnica, carismatic – chiar daca tatal sau fusese in cercurile puterii comuniste, a ajuns sa conduca primul guvern instalat dupa Revoluție. A fost numit premier la 26 decembrie 1989, prin decret al Consiliului Frontului Salvarii Naționale. Pe 22 decembrie 1989, Petre…

- A postage stamp issue called "The Passions of the Kings of Romania (I)" that explores the particular interests of the Romanian monarchs beyond their official duties will become available on Friday at the Romfilatelia stores in Bucharest, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, as well as online,…

- Mega Image a deschis, in 2020, 89 de magazine noi și a incheiat anul cu 854 de unitați in Romania Mega Image a incheiat anul 2020 cu 89 de magazine inaugurate la nivel national, continuand strategia de dezvoltare si expansiune in diferite zone ale tarii, a anuntat retailerul. Potrivit sursei citate,…

- Protest al Federatiei PUBLISIND in fata Ministerului Muncii Foto: Catalin Radu Sindicalistii din administratia publica, politie, penitenciare si grefa judiciara continua sa-si exprime nemultumirile fata de hotarârea privind înghetarea salariilor bugetarilor. Federatia PUBLISIND, afiliata…