Deși nu se vorbește despre imunizarea obligatorie la noi in țara, ei bine, romanii nevaccinați sunt din ce in ce mai restricționați. Vicepremierul Dan Barna a marturisit in urma cu scurt timp care sunt restricțiile ce pot fi impuse in urmatoarea perioada pentru romanii nevaccinați. In ce condiții au de gand autoritațile sa implementeze aceste masuri.