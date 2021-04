Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea susține ca au avut loc deja 12 dezbateri publice pe tema PNRR, la una discutand chiar direct cu Marcel Ciolacu și le sugereaza colegilor social-democrați ai președintelui partidului „sa-l traga de maneca”. Precizarile ministrului vin dupa ce Marcel Ciolacu a declarat ca președintele…

- Comisia Europeana a respins proiectul Planului Național de Redresare și Reziliența, propus de Guvernul Romaniei. Potrivit informațiilor g4media.ro, Bruxelles-ul ar fi obiectat puternic fața de Fondul de reziliența pentru localitați, una dintre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat, marti, comisarul european pentru…

- Președintele va avea o declarație de presa dupa intalnirea cu liderii coaliției de Guvernare.Liderii partidelor care formeaza coaliția de guvernare, vorbim despre PNL, USR-Plus și UDMR, au participat, astazi, la o intrevedere la Palatul Cotroceni. Este vorba despre președintele Camerei Deputaților,…

- Liderii partidelor din coaliția de guvernare vor discuta miercuri cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, despre stadiul elaborarii Planului National de Rezilienta si Redresare, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, intalnirea ar urma sa aiba loc…

- Ședința are loc la ora 15:30. In urma cu doua saptamani, Comisia Europeana a votat Mecanismul de Redresare si Rezilienta, cu o valoare totala de 750 de miliarde de euro, din care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde.In aceeași zi, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Planul va fi gata pana…

- Ședința de lucru se va axa pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.Planul National de Redresare si Rezilienta este un document strategic,…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…