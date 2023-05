Dan Barna a fost ales vicepreşedinte al partidului liberal european ALDE, la Congresul de duminică de la Stockholm Vicepresedintele USR Dan Barna a fost ales vicepresedinte al partidului european ALDE, la Congresul de duminica de la Stockholm si va avea un mandat de doi ani in conducerea formatiunii. „Sunt bucuros sa anunt ca astazi, la Congresul ALDE Party - Liberals and Democrats for Europe de la Stockholm, am fost ales vicepresedinte al partidului liberal european din care USR face parte", a scris Dan Barna, duminica pe Facebook. El a mai spus ca, „la fel ca multi dintre noi, datorez Europei ceea ce sunt astazi. Iar colegii europeni din peste 60 de partide liberale au considerat ca experienta acumulata… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

