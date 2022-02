Dan Alexa: Am avut momente bune de joc! REȘIȚA – CSM Reșița a remizat sambata, 5 februarie, scor 0-0, in partida amicala cu divizionara secunda Politehnica Timișoara! La finalul partidei, Dan Alexa s-a declarat mulțumit de echipa, avand in vedere ca Reșița a intalnit, in opinia antrenorului, un adversar superior. Mediop și Draghiceanu au pus cele mai mari probleme defensivei timișorene in prima repriza, iar in partea a doua a jocului ambele formații au cautat sa aiba o posesie a mingii cat mai buna. „Am fost curios sa vad cum aratam impotriva unei echipe de nivel superior noua. Pot spune ca am avut momente foarte bune de joc, am pus… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Cu doar cateva zile de pregatire in picioare, formația pregatita de Dorian Arbanaș a pierdut sambata, 29 ianuarie, scor 0-7, in deplasarea de la Hunedoara! Acesta a fost și primul amical al formației carașene, al carui lot a suferit modificari fața de prima parte a sezonului! Pentru…

- REȘIȚA – CSM Reșița s-a impus duminica, 30 ianuarie, cu scorul de 4-0, in primul amical al iernii, cel cu Phoenix Buziaș, formație de pe locul secund din Liga a IV-a din Timiș! Pentru echipa lui Dan Alexa au marcat Vasluian, Draghiceanu, Mediop și Aboubacar, iar pentru rosso-neri urmeaza amicalul de…

- Pe lista jucatorilor de care Petrolul s-ar putea « lipsi » pentru cele 13 meciuri oficiale ramase de jucat din acest sezon (3 in sezonul regular, 10 in play-off, fara a mai pune la socoteala eventualul baraj de promovare) se afla si aparatorul central Antoniu Manolache ! Foarte putin folosit in acest…

- Momente de groaza pentru un barbat de 88 de ani, care a fost atacat de o haita de caini pe o strada din Resita. Nu a avut nicio sansa in fata animalelor, care l-au sfasiat. A fost atat de grav ranit incat a fost nevoie sa fie transferat la un spital din Timisoara.

- REȘIȚA – Trupa lui Alexa defileaza in Liga 3! CSM Reșița s-a impus vineri, 26 noiembrie, cu scorul de 8-0, in confruntarea din deplasare cu Viitorul Pandurii Targu Jiu 2. Rosso-nerii au inscris prin Mediop (3), Draghiceanu (2), Munteanu, Vasluian și Cristodulo! „A fost un meci pe care noi singur ni…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Reșița și CSM Deva de sambata, 20 noiembrie, s-a incheiat cu scorul de 4-1, iar rosso-nerii vor incheia anul 2021 pe primul loc in Seria a VII-a a Ligii 3! Mediop a deschis scorul in minutul 20, iar oaspeții au egalat in minutul 49 prin Kayondo. Rosso-nerii au avut reacție…

- REȘIȚA – CSM Reșița s-a impus cu scorul de 4-1 in fața echipei Jiul Petroșani, in partida disputata sambata in Valea Domanului, și s-a distanțat și mai mult in clasament! Amir Jorza a deschis scorul in minutul 8 pentru Reșița cu un șut plasat din interiorul careului, din centrarea lui Draghiceanu.…

- REȘIȚA – CSM Reșița a invins sambata, 6 noiembrie, in deplasare, cu scorul de 6-1, formația ACS Viitorul Șimian, in etapa a XI-a a Ligii a 3, Seria a VII-a! Rosso-nerii n-au avut emoții și au caștigat fara emoții grație golurilor marcate de Mediop (tripla), Draghiceanu (dubla) și Amir Jorza! Dupa aceasta…