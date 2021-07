Stiri pe aceeasi tema

- Damen a anuntat restructurarea a 228 de posturi de la Santierul Naval Mangalia, precizand ca angajatii disponibilizati vor primi pana la noua salarii compensatorii, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Damen, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat, in sedinta de vineri, reorganizarea…

- Cel mai mare producator de ambulanțe și vehicule pentru invervenții speciale din Europa de Est, Deltamed, deschide o unitate de producție la Aiud. Primarul municipiului Aiud, Oana Badea, a declarat pentru Alba24.ro, ca discuțiile cu producatorul au inceput in urma cu mai multe luni și reprezentații…

- Economie Puține locuri de munca prin rețeaua EURES, in aceasta perioada iunie 7, 2021 12:49 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca agricultura, servicii, hotel-restaurant.…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 149 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 70 locuri de munca pentru: bucatar,lucrator in producție, coafor, instalator ventilație, instalator, mecanic auto, mecanic motociclete mecanic semiremorca,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 109 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 53 locuri de munca pentru: bucatar,cercetator, inginer/inginer principal/operator in cadrul proceselor nucleare, mecanic auto, mecanic motociclete mecanic…

- Pana la 5,7 milioane de noi locuri de munca ar putea fi create in toata Europa pana in 2030 ca urmare a investitiilor accelerate in domeniul digital si al sustenabilitatii, insa liderii companiilor europene estimeaza ca redresarea dupa criza provocata de pandemie va dura cu sase luni mai mult fata de…

- Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara incepe sa se reorganizeze și sa aloce paturi pentru pacienții non-Covid, dupa ce situația s-a mai redresat și nu s-au mai confruntat cu multe internari sau pacienți in stare grava. De luni, spitalul primește pacienți cu tuberculoza, iar in curand…

- Doar persoanele imunizate impotriva COVID vor avea voie sa se prezinte la locul de munca, masura care se aplica atat angajaților din sectorul public cat si din cel privat, a anuntat vineri Ministerul Resurselor Umane si al Dezvoltarii Sociale din aceasta tara, relateaza EFE, citata de Agerpres. "Vaccinarea…