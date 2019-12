Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Dambovita a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost ingropat sub un maldar de pietris, intr-o balastiera. Barbatul facea reparatii la un utilaj cand un muncitor a descarcat peste el balastul din cupa unui excavator. Cand a fost scos, muncitorul nu mai respira. Medicii au reusit sa-l…

- sursa: cronica-gaeștiului.ro Un nou incident violent in ligile inferioare ale fotbalului dambovițean. De data aceasta la Zavoiu, unde echipa locala Post-ul DAMBOVIȚA: Mai mult box decat fotbal, in ligile inferioare! Tanar batut de echipa adversa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 7 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au reținut pentru 24 de ore un tanar Post-ul DAMBOVIȚA: Un tanar de 18 ani, reținut. A condus fara permis, a lovit doi oameni și a fugit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Proiect educațional: ,,Istoria județului Dambovița, o poveste adevarata” Elevii de la Școala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu au beneficiat de un proiect Post-ul Elevii de la Școala Gimnaziala Smaranda Gheorghiu cunosc istoria județului prin intermediul proiectului “Istoria județului Dambovița, o poveste…

- Produsele de uz fitosanitar precum pesticide, insecticide, fungicide, erbicide, ingrasaminte foliare, care se folosesc pe scara larga in domeniul agricol, Post-ul In judetul Dambovita sunt 70 de fitofarmacii functionale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr- o ambianța placuta, inconjurați de carți, Structura de Prevenire a IPJ Dambovița, in colaborare cu dna.Ramona Stanciu –director al Post-ul “Atenție! Este viața ta!”-acțiune de prevenire a faptelor antisociale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar a murit, duminica dimineata, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau a lovit un cal pe DN 72A, in afara localitatii Voinesti, informeaza IPJ Dambovita.

- In cadrul conferinței de presa organizata astazi, 2 octombrie, de catre ISJ Dambovița, unul dintre subiectele abordate de catre Cristina Post-ul Concursurile, rezultatele și inspecțiile școlare ale anului 2018-2019, dezbatute la ISJ Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .