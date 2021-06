Dâmboviţa: DN7 inundat pe o porţiune de 50 de metri; trafic îngreunat în zona Tărtăşeşti DN7 a fost inundat, vineri dupa-amiaza, pe o portiune de circa 50 de metri, in urma unei ploi puternice, in zona localitatii Tartasesti, iar traficul in zona este ingreunat, informeaza ISU Dambovita.



"Din cauza unei reprize de ploi abundente cazute in timp scurt, in localitatea Samurcasi (comuna Crevedia) a fost inundata o curte si in comuna Tartasesti a fost inundat DN 7 pe o lungime de circa 50 de metri ingreunand traficul rutier", precizeaza ISU Dambovita.



"In cele doua localitati actioneaza echipaje de pompieri de la garzile de interventie Cornesti si Racari."

