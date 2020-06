Dalai Lama va lansa propriul album muzical (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, considera ca ultimii patru ani, in care Primaria Capitalei a fost condusa de PSD, sunt „ani pierduti din viata bucurestenilor”. Nicusor Dan a povestit un moment pe care il considera definitoriu: „Cand am replicat sa trebuie sa alocam…

- Dalai Lama va lansa un nou album care va include mantre și piese ale caror muzica este recent compusa, scrie revista Rolling Stone. Albumul, intitulat ”Inner World”, va fi lansat în 6 iulie, pentru a coincide cu 85 de ani de la nașterea liderului spiritual tibetan. Albumul va cuprinde…

- Formația timișoreana The Skywalkers a lansat recent un nou extras din albumul de debut „The Way I feel“. Piesa intitulata „Come join me“ a fost inclusa pe materialul discografic de prezentare al formației alcatuite din Thea Marconi (voce), Raluca Mandae (bass), Raul Iuga (chitara) și Matei Marconi (tobe),…

- Caz absolut șocant in județul vecin Maramureș. O femeie din Bozanta Mica, comuna Recea, și-a ucis propriul baiat in varsta de doar 10 ani, sufocandu-l in somn. Apoi aceasta se pare ca ar fi incercat sa se sinucida, salvata fiind de echipajul medical al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș. Alarma…

- La doar o saptamana de la lansarea piesei Baiatul meu furmos, care are aproape 1 milion de vizualizari pe YouTube, Irina Rimes le aduce fanilor o noua surpriza, Sarea de pe rana, o melodie profunda, in stilul caracteristic artistei. Piesa incheie albumul COSMOS și, odata cu lansarea ei, intregul sau…

- Ai pierdut cele mai importante subiecte din ultimele 24 de ore? AICI este locul in care te poți pune la punct cu actualitatea sportiva in doar cateva minute. GSP.RO iți ofera la finalul fiecarei zile 5 știri pe care n-ar fi trebuit sa le ratezi. Coronavirus in Romania: bilanțul ultimelor 24h 1. ...

- Superstarul Taylor Swift il acuza pe Soros ca este de o „lacomie nerușinata”. Totul ar fi pornit de la implicarea omului de afaceri și a unuia dintre partenerii sai, Scooter Braun, in achiziționarea Big Machine Records, o casa de producție foarte cunoscuta in domeniu. Afacerea l-a costat pe Soros mai…

- O femeie in varsta de 70 de ani a murit in propriul apartament din București, in cartierul Giulești. Trupul neinsuflețit nu a fost ridicat de autoritați la mai bine de 12 de ore de la momentul decesului.