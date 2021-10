Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai solicitate destinatii exotice sau mai indepartate pentru Revelion de catre romani sunt Egipt, Mexic, Peru, Panama, Costa Rica, Ecuador & Galapagos, Africa de Sud, Sri Lanka, Maroc si Tunisia, sustin reprezentantii unei agentii de turism, membra a Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism…

- Senatorii au votat favorabil inițiativa legislativa ce prevede implementarea vizei pentru nomazii digitali in Romania. Inițiativa legislativa a trecut cu 116 voturi pentru, un singur vot impotriva și o abținere și urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputaților. Proiectul definește termenul de „nomad…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 1.849 de cazuri noi de Covid și 46 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Potrivit GCS, pana luni, in Romania au fost confirmate 1.122.653 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.…

- Pana astazi, 35.036 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 12.09.2021 (10:00) – 13.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 46 de decese (28 barbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Peste 1.500 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, perioada in care au fost raportate și 33 de decese, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, pana vineri, in Romania au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu…

- Noua lista a statelor considerate cu risc epidemiologic, care se aplica din 15 august, a fost aprobata de CNSU: Statele Unite, Turcia, Israel intra in zona roșie Noua : care se aplica din 15 august, a fost aprobata, joi, de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Statele Unite, Turcia,…

- Alte 159 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 sunt de import: 2-Turcia, 1-Albania, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Italia, 1-Ucraina.

- Mai mult de o treime dintre romani (35%) aleg destinatiile exotice pentru petrecerea vacantei, iar favorita numarul 1 este Africa, arata datele publicate, miercuri, de o agentie de turism. Topul destinatiilor exotice africane este condus de Kenya, Tanzania si Zanzibar, urmate de Africa de Sud, Egipt,…