Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de destinațiile turistice clasice, din ce in ce mai mulți romani opteaza pentru destinații inedite, mai puțin vizitate pana in prezent, precum și pentru destinații indepartate, exotice, circuite și croaziere oceanice și maritime. DAL Travel , unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din Romania…

- Cartile audio vandute de Spotify vor fi disponibile in mai multe tari vorbitoare ale limbii engleze, printre care Marea Britanie, Irlanda, Australia si Noua Zeelanda, anunta compania cu origini suedeze. Spotify spune ca intreaga librarie de carti audio va fi disponibila tarilor nou inregimentate, fara…

- Liniile de comunicatie intre Statele Unite si China vor ramane deschise, pentru a evita conflictele, a declarat ieri presedintele american Joe Biden la summitul ASEAN (Asociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei) din Cambodgia, conform unui comunicat al Casei Albe preluat de Reuters, citata de Agerpres.…

- Twitter a inceput sa implementeze functia de editare a postarilor. Aceasta va fi accesibila doar celor care platesc un abonament Twitter Blue. Blue costa 5 dolari pe luna si este disponibil, deocamdata, doar intr-un numar limitat de tari. La fel ca Twitter Blue, noua functie de editare, aflata in dezvoltare…

- Charles al III-lea a fost proclamat oficial duminica rege in capitala Scotiei, Edinburgh, acolo unde a sosit cortegiului funerar cu ramasitele pamantesti ale mamei sale, regina Elisabeta a II-a, relateaza agenția EFE, preluata de Agerpres . Noul monarh, in varsta de 73 de ani, a fost proclamat oficial…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, a semnat vineri, la ambasada britanica din Washington, o carte de condoleanțe pentru Regina Elisabeta a II-a. Harris a fost insoțita de soțul ei, Doug Emhoff, care a semnat și el cartea. Elisabeta, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii și o prezența…

- Principalele date din viața celui mai longeviv monarh al Marea Britanii sunt prezentate de Reuters. -Elisabeta a II-a s-a nascut la Londra, la data de 21 aprilie 1926. Ea a fost botezata in același an, in ziua de 29 mai, in capela privata de la Palatul Buckingham. – Ea a devenit moștenitoare cand unchiul…

- Regina Elisabeta a ll - a a murit joi dupa -amiaza, la resedinta sa de la Balmoral, la varsta de 96 de ani, a anuntat Palatul Buckingham. "Regina a murit pasnic la Balmoral, in aceasta dupa-amiaza", este anuntul. "Regele si regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara si se vor intoarce…