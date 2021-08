Daimler reduce producția din cauza deficitului de semiconductori Deficitul global de semiconductori a fortat grupul auto Daimler AG sa reduca productia in Germania si Ungaria (Kecskemet) si sa extinda de saptamana viitoare programul Kurzarbeit (program de lucru redus adoptat de autoritatile de la Berlin), transmit MTI si DPA. Incepand de saptamana viitoare, productia va fi oprita partial sau total la fabrica din Rastatt (Germania) si Kecskemet (Ungaria), a anuntat vineri producatorul auto german. Deja era oprita productia uzinei din Bremen si se lucra cu program de lucru redus la unitatea din Sindelfingen, ambele in Germania. Daimler nu a furnizat date privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul global de semiconductori a fortat grupul auto Daimler AG sa reduca productia in Germania si Ungaria (Kecskemet) si sa extinda de saptamana viitoare programul Kurzarbeit (program de lucru redus adoptat de autoritatile de la Berlin), transmit MTI si DPA, informeaza Agerpres. Incepand…

- Președintele Vladimir Putin nu este de acord cu ideea de a trimite persoane evacuate din Afganistan in țarile de langa Rusia, spunand ca nu dorește ca „militanții sa apara aici sub acoperirea refugiaților”. Potrivit Reuters, care citeaza agențiile de presa rusești, Putin a criticat ideea unor țari occidentale…

- Criza din Afganistan și ceea ce se intampla in Belarus arata ca este nevoie de o remaniere a regulilor Uniunii Europene (UE) privind migrația și azilul, a declarat duminica vicepreședintele Comisiei Europene (CE) pentru promovarea modului de viața european, Margaritis Schinas, relateaza Agerpres , care…

- Mii de angajati Mercedes au fost plasati in Kurzarbeit (program de lucru redus) la uzinele din Sindelfingen, Rastatt si Bremen. In plus, productia a fost oprita la unitatea din Kecskemet, Ungaria, si nu va fi reluata pana in ultima parte a lunii august, potrivit unui anunț Daimler. Cauza? Criza globala…

- Conform informatiilor Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Srl., fabrica din Kecskemet se adapteaza la situatia actuala prin modificarea flexibila a productiei. Pauza de productie care afecteaza saptamanile 30, 31 si 32 (pana la 15 august) va fi utilizata pentru activitati de intretinere si pregatiri…

- Criza mondiala de semiconductori dureaza de luni bune, iar producatorii de automobile cauta diverse soluții pentru a nu opri producția. Spre exemplu, unii renunța la diverse dotari, iar alții, inclusiv Ford, asambleaza mașinile fara chip-urile respective. Acestea vor fi instalate ulterior. Carlos Tavares,…

- Mercedes-Benz va grupa sub-brandurile sale de lux Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG si vehiculele de teren G Class intr-o singura subsidiara, ca parte a actualei restructurari de la firma mama, Daimler AG, a anuntat luni un purtator de cuvant al grupului german, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Scopul…

- In Romania, productia la carne de porc este deficitara, in condițiile in care pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ un 25 la suta in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice…