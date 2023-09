Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile au fost facute, vineri, la Banca Nationala, cu ocazia evenimentului de lansare a The Tax Institute si a prezentarii studiului "Modificarile noului Cod fiscal: Inventar si impact (2015 - 2023)".Premierul a remarcat ca una dintre concluziile studiului este ca in ultimii opt ani s-au produs…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca legislatia fiscala din Romania seamana cu „o uriasa strecuratoare, prin care curg nestingherit miliarde de euro”. Afirmația a fost facuta, vineri, la Banca Nationala, cu ocazia evenimentului de lansare a The Tax Institute si a prezentarii studiului „Modificarile noului…

- Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, a vorbit sambata la B1 Tv despre deficitul bugetar și masurile care pot fi luate pentru diminuarea acestuia, punctand ca trebuie reduse cheltuielile.

- Aproape 40% din veniturile la bugetul de stat, cheltuite cu salariile bugetarilor. Romania, campioana Uniunii Europene Aproape 40% din veniturile la bugetul de stat, cheltuite cu salariile bugetarilor. Romania, campioana Uniunii Europene O analiza a Consiliului Fiscal bazata pe date Eurostat (Biroul…

- Structural budget deficit, probably over 5.5% of GDP (report)The structural budget deficit is probably over 5.5% of the GDP at present, and last year the budget deficit (ESA) was around 6.2%, according to the Convergence Analysis Report "Romania - Euro Area MONITOR" no. 13/2023, coordinated by academician…

- Raport - Deficitul bugetar, la peste 5,5% din PIBDeficitul bugetar structural este, probabil, peste 5,5% din PIB in prezent, iar anul trecut deficitul bugetar (ESA) a fost de circa 6,2%, se arata in Raportul de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro MONITOR" nr. 13/2023, coordonat de academicianul…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Raportul anual al Consiliului Fiscal, instituție condusa de Daniel Daianu, arata ca Romania se afla intr-o situație fiscala foarte dificila, caracterizata de un nivel insuficient al veniturilor bugetare și de o marime ridicata a deficitului structural și a deficitului…

- Marcel Ciolacu spune ca „trebuie sa ne incadram intr-un deficit sub 4,4%”.„Știm cu toții ca Romania a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare din UE. Acest deficit a venit dupa o perioada cu un deficit de sub 3%. Toate acestea s-au intamplat intr-o perioada in care a fost un prim-ministru accidental in…