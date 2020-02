Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 este un moment cheie, a declarat joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, cu referire la majorarea punctului de pensie prevazuta pentru acest an, el precizand, in context, ca ii doreste ministrului Finantelor, Florin Citu, sa poata sa adopte masura corecta."Anul 2020…

- Deputatul PSD, Ioana Bran, a precizat, pe Facebook, ca la audierea din Comisiile reunite de buget, finanțe, banci, ministrului de Finanțe, Florin Cițu, i s-a șoptit de catre Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernului, raspunsurile la intrebarile adresate de parlamentari. Social-democrata a adaugat…

- Deputatul USR Claudiu Nasui s-a declarat luni dezamagit de activitatea ministrului Finantelor, Florin Citu, la audierea ministrului in comisiile reunite de buget-finante din Parlament. Pozitia acestuia vine dupa un atac la Florin Citu lansat in aceeasi sedinta si de deputata USR Cosette Chichirau. „Dle…

- Romania a incheiat anul 2019 cu un deficit bugetar 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste estimarea facuta cu ocazia celei de-a doua rectificari bugetare, a declarat Florin Cițu, ministrul Finantelor. Estimarea Guvernului PNL la rectificarea bugetara a fost un deficit de 4,4% din PIB, dar au existat…

- Standard & Poor's a dat un cartonas rosu ministrului Finantelor, Florin Citu, si a scazut ratingul Romaniei, ceea ce inseamna dobanzi mai mari la imprumuturi si venituri mai mici pentru romani, sustin miercuri reprezentantii Partidului Social Democrat. "Intr-un proiect de lege, Guvernul PNL anunta…

- Motiunea simpla a PSD la adresa ministrului de finante a fost adoptata Foto: Arhiva. Senatul a adoptat motiunea simpla initiata de PSD la adresa ministrului de finante, liberalul Florin Cîtu. 59 de senatori au votat pentru, 56 împotriva si doi s-au abtinut. Potrivit Constitutiei,…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa adoptarea in Senat a moțiunii simple indreptata impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, ca liberalii nu au ințeles semnalul de alarma primit la audierea ministrului inainte de investitura, cand a picat la audierile din Senat.„Cițu…

- Viorica Dancila a prezentat, miercuri, in cadrul unei emisiun TV, ce planuri are pentru finalul campaniei electorale pentru turul 2. In plus, liderul social-democrat a anunțat ca saptamana viitoare PSD va depune o moțiune simpla impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu.