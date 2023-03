Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, este disperat dupa imagine și orice ieșire publica a acestuia se transforma intr-un spectacol ad-hoc și un astfel de recital l-a dat ieri la Ploiești. „Sa nu ne mai gandim la ce n-am facut, pentru ca pe foc este mamaliga” ”Caravana Cunoașterii…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Petre Daea le plange de mila fermierilor romani. Ministrul Agriculturii a remarcat ca tara noastra a devenit un importator net dintr-un exportator net de cereale si plante oleaginoase. Fermierii se afla in prezent intr-o situatie extrem de delicata, respectiv „cu magaziile pline si cu conturile goale”.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a avut o intervenție in Parlamentul European, prin care critica decizia UE de a se reduce sau chiar de a renunța la transportul pe termen lung al animalelor vii. Petre Daea consdiera ca revizuirea impusa de instituțiile europene trebuie sa țina cont de realitațile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sare in apararea vacii, contestand ca este „dusmanul planetei", responsabile pentru poluare fiind masinile, nu animalele. „Vaca este specia care trece prin mari greutati, in primul rand de interpretare. Nu vedeti ca, acum, vaca a devenit dusmanul planetei? Toate…

- Romanii n-au voie la neonicotinoide, dar nemții și francezii se pare ca da. In urma cu cateva zile, Curtea de Justitie Europeana a decis ca derogarile la neonicotinoide sunt nelegale, iar statele membre UE nu au voie sa aprobe folosirea semintelor tratate cu aceste substanțe, ceea ce pune Romania in…

- In goana disperata pentru a-și salva scaunul, ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a pregatit o mutare surprinzatoare care va arunca in aer sectorul agricol din Romania. Intrat in dizgrația unor lideri PSD ca Paul Stanescu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a inceput sa…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat joi, 19 ianuarie, la Targu Mures, ca introducerea, prin Planul National Strategic (PNS) 2023-2027, a masurilor de sprijin de "bunastare pentru taurine" sunt motivate de faptul ca "aceasta specie se afla intr-un moment dificil"."Este…