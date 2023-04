Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca ninge in mai multe zone din tara, iar traficul se deruleaza in conditii de iarna. Pe mai multe sectoare de rum national au fost impuse restrictii, Pe autostrazi traficul se deruleaza in conditii de carosabil umed.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Mulți oameni se confrunta cu anumite frici care le dau diverse stari de disconfort de spațiu, mișcare, etc. și care, pentru alte persoane, ar putea parea iraționale sau neobișnuite. Printre numeroasele fobii existente se numara și frica exagerata de inalțimi. Aceasta poate cauza stari de panica și anxietate…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), i-a reprosat, la un eveniment public, prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Stroe Tudorache, ca a dat curs unei sesizari penale neasumate. Discutiile au avut loc de la prezidiul Salii Mari a Consiliului Judetean Buzau,…

- ELEMENTUL AER. ZODIILE DE AERZodiile de Aer sunt cele ce aduc vantul schimbarii. Ele sunt acele rafale puternice de vant ce te izbesc si te misca din loc. Ele sunt totalmente despre miscare, idei si actiune. Precum briza, ele nu pot fi prinse. In timp ce unele zodii de aer par a fi mai aeriene, altele…

- La data de 14 februarie a.c., la deschiderea celui mai mare targ și sistem de conferințe din lume dedicate agriculturii organice-BIOFACH 2023, consorțiul de clustere INTER-BIO a reprezentat Romania in cadrul conferinței „Planurile de acțiune in domeniul agriculturii organice, perspective și sinergii,…

- Ucraina este un important producator si exportator global de cereale, dar productia si exporturile sale au scazut de cand Rusia a invadat tara, in februarie anul trecut, si a inceput sa-i blocheze porturile maritime. Pentru a ajuta ca granele ucrainene si alte bunuri agricole sa ajunga pe piete, UE…

- "Daca ai sapa in mana, apuca-te și treci la prașit", le-a transmis astazi, in stilul caracteristic, ministrul Agriculturii, Petre Daea, fermierilor care vor sa acceseze banii de la Guvern, alocati pentru acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romania se confrunta cu doua crize medicale simultan – de gripa și de coronavirus. Sunt insa pacienți care au fost confirmați pozitiv pentru ambele boli. Exista și un nume pentru astfel de cazuri: flurona. „Flurona” este termenul folosit la inceputul anului 2022 de specialiști pentru a descrie primul…