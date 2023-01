Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pare decis sa inceapa anul in forța. Și a anunțat deja primele finanțari europene destinate agricultorilor din Romania. Intr-un scurt mesaj transmis pe Facebook, oficialul din Guvernul Ciuca a ținut sa le dea vestea agricultorilor din țara. „Primii bani de la UE in anul 2023 pentru agricultori! Banca Naționala a Romaniei, […] The post Daea a facut anunțul: „Primii bani de la UE in anul 2023 pentru agricultori” first appeared on Ziarul National .