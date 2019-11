Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea USR - PLUS se amana. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii urmatori de continuare a aliantei si perspectivele cele mai utile, pentru ca miza sunt aceste alegeri al caror rezultat conteaza foarte mult", a afirmat Barna, intrebat la o conferinta de presa…

- Consiliul National al PLUS a anuntat ca a lansat public o scrisoare publica adresata membrilor PLUS si USR, in aceasta fiind punctat faptul ca formatiunea condusa de Dacian Ciolos ar vrea de la partidul condus de Dan Barna stabilirea unui guvern din umbra, program politic comun, dar si finalizarea procesului…

- Alianta USR PLUS il va sustine pe Klaus Iohannis in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au anuntat, luni, copresedintii Dacian Ciolos si Dan Barna. "Cred ca nu este nicio surpriza ca sustinerea...

- Liderul USR, Dan Barna, a fost admonestat la o dezbatere la Iași sa nu foloseasca expresii legate de ficat, dupa ce a spus ca va face tot ce depinde de ficatul sau ca România sa devina civilizata. Un barbat din public i-a spus lui Barna ca sugereaza „un sac de box pregatit sa încaseze”,…

- Presedintele PLUS, fostul premier Dacian Ciolos, a declarat vineri ca Alianta USR PLUS este gata sa conduca tara "de maine daca e nevoie". "Noi suntem gata - Alianta USR PLUS - sa ne asumam guvernarea de maine, daca e nevoie. Si vreau sa fie foarte clar lucrul acesta. Ne asumam sa conducem aceasta tara…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat ca Dacian Cioloș și Alianța USR-PLUS sunt campionii ipocriziei in Europa, in condițiile in care in țara fac manifestații teatrale anticorupție, dar la Bruxelles grupul Renew Europe pe care-l conduce Dacian Cioloș are doua propuneri de comisari…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca presedintele USR si candidatul aliantei la presedintie, Dan Barna, este expresia reinnoirii societatii romanesti, declarandu-se convins ca Barna "poate sa fie un presedinte al tuturor romanilor pentru ca vine din mediul lor, pentru ca cunoaste realitatile". "Guvernarea…