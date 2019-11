"Avem insa și o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noștri politici, ci de la noi inșine și din felul in care ne raportam la proiectul nostru politic. Vom destrama tot ce am construit pana acum daca nu ințelegem ca singura opțiune de viitor sunt unitatea și construirea increderii intre noi. O unitate nu de nevoie, ci o unitate in care credem, care sa ne reprezinte și pe care sa o putem susține in fața cetațenilor”, se arata in scrisoarea transmisa de PLUS catre USR.

SONDAJ ONLINE. Sunteti de acord ca Dan Barna sa ramana la conducerea USR dupa esecul de la prezidentiale?