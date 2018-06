Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala este "politizata si ia decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia", sustine fostul premier Dacian Ciolos, precizand ca i se pare oportun un referendum pentru a transa in privinta dorintei romanilor de a continua lupta impotriva coruptiei.…

- "Curtea Constitutionala e politizata si ia clar decizii subiective, in sprijinul intereselor politice ale PSD de a controla justitia. Majoritatea actuala din Parlament nu are legitimitate politica sa incerce subordonarea justitiei, nu a fost votata pentru asta. E nevoie de o modalitate prin care…

- "Sase judecatori romani au instrumentat o decizie care imbraca caracterul unei lovituri de stat si care pune in pericol democratia Romaniei si care afecteaza Constitutia Romaniei. In urma analizei pe care am facut-o asupra minutei prezentate public de Curtea Constitutionala in cadrul conflictului…

- Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook la decizia luata de Curtea Constituționala. Fostul premier subliniaza ca hotararea are un “iz de poziționare politica” și incearca modificarea rolului președintelui. Cioloș mai spune și ca hotararea tradeaza nevoia urgenta de reformare a CCR pentru ca aceasta sa…

- "Decizia Curtii Constitutionale nu da dreptul ministrului Justitiei sa revoce procurorii sefi dupa bunul sau plac, asa cum afirma unii. La fel, argumentul ca presedintele este votat de milioane de persoane este complet irelevant in acest context, deoarece procurorii nu sunt nici subordonati si nici…

- Președintele Senatului reacționeaza dur la intervenția lui Klaus Iohannis pe tema legilor Justiției. "Respect dreptul constitutional al presedintelui de a sesiza Curtea Constitutionala, insa consider ca acest demers are menirea de a tergiversa punerea in aplicare a legilor justiției. Din pacate,…

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul Mișcarii Romania Impreuna, partidul lui Dacian Cioloș, in doua zile de la anunțarea demararii inființarii noului partid, iar din aceștia, in jur de 17.000 și-au exprimat dorința de a se inscrie in noul partid. Dacian Cioloș a afirmat, la Realitatea TV, ca…