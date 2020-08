Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții USR și PLUS, reuniți in congrese separate, au votat sambata pentru fuziunea celor doua formațiuni. In tabara condusa de Dan Barna, 76% au fost pentru și 17% impotriva. Oamenii lui Cioloș au votat 83,4% pentru și 15% impotriva. Datele au fost prezentate de Dacian Cioloș și Dragoș Tudorache…

- Presedintele USR, Dan Barna, le-a explicat membrilor formatiunii politice pe care o conduce ca fuziunea cu PLUS, partidul infiintat de fostul prim-ministru Dacian Ciolos, are o miza „mult mai mare” decat mizele personale ale membrilor USR.

- Liberalii sanctioneaza organizatiile din comunele care au avut rezultate proaste la alegeri prin faptul ca nu vor avea decat un delegat la alegerile judetene, respectiv presedintele de organizatie. In aceasta situatie se afla 11 filiale din Gorj. Li...