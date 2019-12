Dacian Ciolos, la final de 2019: Se inmultesc semnele bune in Romania, 2020 poate fi anul unui nou inceput

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea Europeana nu este inca unul ideal din perspectiva cetațenilor romani care locuiesc azi in UK, arata liderul PLUS, Dacian Cioloș, care cere Guvernului Romaniei sa pregateasca „soluții concrete” pentru protejarea cetațenilor romani. Intr-o…

- Senatorul Niculae Badalau a petrecut alaturi de prieteni si familie, cu ocazia implinirii varstei de 59 de ani. Acesta a publicat pe Facebook zeci de la fotografii de la eveniment, inclusiv alaturi de Marcel Ciolacu si Marian Mina, presedintele CJ Giurgiu, cel care i-a luat locul in conducerea centrala…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania a postat un mesaj ironic la adresa Vioricai Dancila, dupa ce liderul PSD a spus „aștia”, referindu-se la romanii din strainatate. Instituția a postat o imagine cu o pisica care citește un ziar și mesajul „Deci aștia au fost la vot”.Citește și: BOMBA…

- Pe finalul campaniei electorale, PSD Bihor a ieșit in conferința de presa, joi, pentru a-și lauda „produsul” expus in galantarul electoral. Ioan Mang a prezentat o lista de 10 argumente pentru care bihorenii ar trebui sa o voteze pe Viorica Dancila și nu pe Klaus Iohannis. Comentand…

- Fondatorul Russiatoday.ro in Romania s-a inscris in partidul lui Dacian Cioloș, PLUS. Dan Mușetoiu a facut aceasta precizare pe Facebook. Russia Today este organul de propaganda al Kremlinului in...

- Liderul USR Dana Barna a recunoscut pe contul sau de Facebook ca nu mai are șanse de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale. ”Potrivit datelor pe care le avem în urma numaratorii paralele, nu am reușit sa intram în turul 2. Am sperat pâna în ultimul moment,…

- Dacian Cioloș susține ca desemnarea unui comisar european din partea Romaniei nu poate fi facuta decat de noul guvern, cu acordul președintelui.„E o situație inedita. Noi avem un guvern demis, care nu mai are legitimitatea politica sa desemneze un comisar. Avem o procedura administrativa,…