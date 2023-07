Dacia Speeder: Noul concept marca Dacia

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, șoferul unui Porsche a oprit intr-o spalatorie auto self-service din Brașov și a furat o galeata și mopul pe care le-a gasit acolo. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și dupa ce a realizat ca s-a facut de ras in online, barbatul și-a indreptat fapta. La cateva zile…

- Accident in ziua nuntii. S-a intamplat pe o strada din sectorul Buiucani al Chisinaului sambata, 10 iunie 2023. Automobilul in care se aflau doi miri s-a ciocnit cu un alt automobil. @iondodan15 ♬ sunet original - Ion Dodan In accident au fost implicate un automobil marca Volkswagen si un automobil…

- Un șofer a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina in interiorul unui restaurant din Jucu de Mijloc, județul Cluj. ISU Cluj anunța ca ”alerta a venit in jurul orei 04.00, iar la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Echipajele…

- La data de 18 mai 2023, in jurul orei 15.20, o tanara de 19 ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Alba Iulia, a surprins si accidentat un barbat de 54 de ani, din Zlatna, care era angajat in traversarea strazii, prin loc nepermis. Ambele persoane implicate…

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, considera ca este imoral din partea deputatul PAS, Mihail Popșoi sa zica la TV ca merge cu troleibuzul, ca a economisit și ca a vandut mașina, intr-o criza fara precedent prin care au trecut moldovenii, in contextul in care și-a cumparat o mașina…

- O mașina a fost spulberata de un tren pe calea ferata, in județul Vaslui. Cel puțin doua victime, printre care și un copil de șapte ani, au ramas incarcerate. O masina a fost lovita, duminica, de un tren, la Rosiesti, in judetul Vaslui, fiind anuntate trei victime neincarcerate. ”Din primele informatii,…

- Judecatorii s-au pronunțat in cazul profesoarei de la Liceul Tehnologic din Lugoj care a batut un elev de clasa a V-a. Copilul a avut nevoie de doua-trei zile de ingrijiri medicale. Profesoara a fost condamnata la noua luni de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei.Incidentul a avut loc in urma…