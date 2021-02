Stiri pe aceeasi tema

- Formatia constanteana s a deplasat la Buftea pentru a infrunta echipa nationala U18 a Romaniei. Partida s a incheiat cu victoria tricolorilor, scor 4 2.FC Viitorul II a sustinut, miercuri dupa amiaza, un nou joc de verificare.Formatia constanteana s a deplasat la Buftea pentru a infrunta echipa nationala…

- CSO Cugir și-a clarificat zilele trecute programul jocurilor de verificare pe care urmeaza sa le dispute pana la startul sezonului de primavara, primul meci oficial fiind in deplasare, cu Unirea Ungheni, vineri, 12 martie, de la ora 15.00, contand pentru runda a 11-a a Seriei a 9-a din Liga a 3-a. Astfel,…

- FOTO: meci amical, Industria Galda – Dacia Oraștie 1-1 (1-0) | Remiza pentru Fogoroși la debutul pe banca divizionarei terțe Industria Galda de Jos, adunata in pripa in urma cu o saptamana pentru a se evita abandonul competițional, a susținut, la Galtiu, primul joc de verificare al iernii, sub comanda…

- FOTO: Unirea Alba Iulia – CS Hunedoara 4-1 (4-0), in meci amical! “Alb-negrii” au facut spectacol in prima repetiție a anului Unirea Alba Iulia și CS Hunedoara, colegele din Seria a 9-a a eșalonului terț au disputat primul amical al anului, la Oarda de Jos, “alb-negrii” facand spectacol in prima parte…

- Un contract de aproape cinci milioane de lei a fost scos la licitație de Compania Naționala de Cai Ferate. Mai precis, contractul in valoare de 4.908.600 prevede verificarea subsistemelor structurale ale unor tronsoane de cai ferate. Doua dintre cele trei loturi fac referire la județul Hunedoara,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej (locul 1, seria a IX-a, Liga a III-a) a invins cu 5-0 Progresul Șomcuta Mare (locul 10, seria a X-a, Liga a III-a), intr-un meci amical care a avut loc azi. Andrei Pop a reușit un hattrick. Formația dejeana antrenata de Dragoș Militaru a disputat astazi, cu incepere de la…

- Aflați in cantonament la Sacele, elevii lui Viorel Moldovan au programate și trei meciuri de verificare, cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe (astazi), AFC Odorheiu Secuiesc (23 ianuarie) și Dunarea Calarași (28 ianuarie). Acest prim meci din stagiul centralizat de iarna, contra prim-divizionarei Sepsi Sf. Gheorghe,…

- Formatia CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 1-1, un meci amical disputat joi, in compania echipei Gaz Metan Medias, potrivit news.ro. Au marcat Pereira ’56 pentru CFR Cluj si Ciocan ’89 pentru Gaz Metan. Citește și: Lovitura pentru Realitatea PLUS, dupa atacul la CTP! ‘O zdreanța,…