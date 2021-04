Stiri pe aceeasi tema

- Organizația independenta Euro NCAP a organizat cea de-a doua sesiune de teste de siguranța din 2021. Una in care belgienii au testat inclusiv noile Dacia Sandero și Logan, cele doua modele fiind "recompensate" doar cu 2 stele. De vina pentru acest rezultat, susțin reprezentanții Euro NCAP, este sistemul…

- Euro NCAP a finalizat a doua sesiune de teste de siguranța din 2021. Printre modelele testate s-au numarat și noile Dacia Sandero și Logan, care au primit doar 2 stele din partea organizației independente. Modelele Dacia au fost penalizate din cauza sistemului de franare automata de urgența. Acesta…

- Fostul luptator K1 Daniel Ghița, 39 de ani, a fost surprins, și miercuri, 7 aprilie, in Parlament purtand masa de protectie fara sa isi acopere nasul, relateaza HotNews.ro , care citeaza Agerpres. Intrebat de ziaristi de ce nu respecta legea si nu poarta masca de protectie in spatii inchise, Ghita a…

- ​Facebook anunța ca va marca toate postarile despre siguranța vaccinurilor printr-un text standard care spune ca acestea sunt testate inainte de a fi aprobate. Facebook, care a fost intens criticata pentru ca nu a luat destule masuri impotriva raspandirii dezinformarilor in rețea, a incercat, in ultimele…

- Peste 130 de polițiști, jandarmi si politisti locali au desfașurat acțiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protecție sanitara la nivel judetean. Au fost efectuate 832 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdicțiilor impuse. In urma acțiunilor punctuale de…

- Industria auto a fost lovita puternic de pandemia de coronavirus. Constructorii au fost nevoiți sa opreasca producția și, cum vanzarile au scazut, sa caute modalitați de reducere a costurilor. EuroNCAP este aici pentru a se asigura ca siguranța noilor modele nu a fost afectata. Organizația independenta…

- Actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul pandemiei de COVID 19, desfasurate de politistii vranceni In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii vranceni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru…

- Prefectul municipiului Bucuresti, Traian Berbeceanu, a afirmat, miercuri seara, ca este imbucurator ca orasul a scazut sub incidenta de 3 la mie dupa o lunga perioada de timp, rezultatul fiind efortul tuturor locuitorilor si al autoritatilor.