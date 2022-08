Stiri pe aceeasi tema

- O noua dublare a infectarilor cu SARS-CoV-2 a fost inregistrata in Romania Foto: Arhiva. România a înregistrat o noua dublare, de la o saptamâna la alta, a numarului de infectari cu SARS-CoV-2, dar si al persoanelor internate si al deceselor. Ministrul sanatatii, Alexandru…

- Catalin Drula a fost ales presedinte al USR din primul tur in urma votului inline. Rezultatul va fi validat la Congresul din 16 iulie. Catalin Drula a anuntat ca a fost ales presedinte al USR in urma scrutinului intern din partid el obtinand 71- dintre voturile exprimate. „Este un mandat de a face opozitie…

- Banca Transilvania a obținut ESG Risk Rating foarte bun (17) și este incadrata in categoria Low Risk in urma analizei Sustainalytics in ceea ce privește inițiativele și performanțele ESG. Rezultatul claseaza BT pe locul 133 din 1.003 banci la nivel global, plasand-o in primele 15% dintre toate companiile…

- Guvernul a decis sa subventioneze cu 50 de bani per litru carburantii, 25 de bani fiind suportati de benzinari. Newsweek a calculat indicele „Plin de motorina" raportat la salariul minim in Romania si a analizat situatia si in celelalte state UE. Indicele „Plin de motorina" se bazeaza pe teoria paritatii…

- “Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniunea Europeana si afecteaza, in fond, intreaga lume. Criza energetica nu a fost urmare a razboiului pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei, ci s-a intamplat in pregatirea acestui atac, insa, din pacate, ea va continua. Trebuie sa…

- Turiștii europeni și americani au in plan sa cheltuiasca mai mult pe calatorii decat in perioada pre-pandemica. In același timp, turismul in Asia este afectat puternic de impactul restricțiilor din China. Nevoia de a ieși din spațiul deja prea familiar al locuinței, cu rol deseori și de birou, se adauga…

- Fostul capitan al primei reprezentative, Gica Popescu, a fost foarte afectat de infrangerea suferita de Romania la Podgorica, 0-2 cu Muntenegru , in prima etapa din Liga B – grupa 3 a Ligii Națiunilor. „Baciul“ a caracterizat evoluția tricolorilor drept „rusinoasa“ si a precizat ca jucatorii condusi…

- Liderii Uniunii Europene, reuniti la Bruxelles la Consiliul European, au avut o „dezbatere aprinsa” despre convorbirile telefonice pe care ar trebui sau nu sa le poarte cu presedintele Rusiei Vladimir Putin. „Desi avem intentii bune, Putin nu vrea sa faca niciun pas spre pace”, a declarat premierul…