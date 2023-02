Stiri pe aceeasi tema

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in noiembrie cu 2,4%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 2,8%, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile…

- Social Anul 2023 nu pare prielnic pentru achiziționarea de locuințe / Mulți teleormaneni care au accesat “Prima casa” se confrunta cu creșterea ratelor ianuarie 6, 2023 13:28 Anul 2023 ii intampina pe teleormaneni și cu creșteri ale ratelor bancare cu dobanda variabila in lei, metoda cea mai accesata…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș“ al județului Arad au gestionat in perioada minivacanței prilejuite de intrarea in Noul An, 137 de intervenții in situații de urgența. Majoritatea dintre acestea au constat in asistența medicala, echipajele SMURD…

- ”Am reusit sa facem din 2022 anul relansarii si al oportunitatilor pentru sectorul aerian. Odata cu revenirea din socul provocat de pandemia de COVID-19, am identificat noi oportunitati de dezvoltare a acestui domeniu vital al transporturilor, prin investitii sustinute. Intr-un singur an, am reusit…

- Vanzarile in avans de bilete pentru „Vecinul meu Totoro”, producția actuala a Royal Shakespeare Company, care se va juca pana la jumatatea lunii ianuarie, au depașit toate recordurile de incasari de la Barbican, scrie The Spectator intr-un articol dedicat artei marionetelor.

- Dupa poate cel mai slab Black Friday din ultimii ani, retailerii sunt destul de rezervați și pentru luna cadourilor. In decembrie, comercianții se așteapta sa vanda cu 5%-20% mai puține produse, fața de perioada similara din 2021, mizand, insa, pe incasari mai mari cu aproximativ 5%, in contextul inflației…

- In obținerii unei Acreditari Erasmus+ (cod acreditare: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095219), elevii și profesorii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj s-au implicat, anul acesta, in mai multe mobilitați in școli și instituții de formare din diverse țari din Uniunea Europeana. Dupa ce in perioada…

- Ultimele date privind vanzarile cu amanuntul au fost mai bune decat se așteptau analiștii, ceea ce a dat peste cap așteptarile piețelor ca bancile centrale vor opri creșterea ratelor dobanzilor. Cele mai recente date din Romania arata ca PIB -ul din T3 a fost cu 4% mai mare decat cel din perioada similara…